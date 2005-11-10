Ufficiale Folgore Caratese, non solo Ndoj a centrocampo. In attacco arriva Spalluto

Dopo Emanuele Ndoj a centrocampo, la neopromossa Folgore Caratese ha annunciato l'arrivo anche di un attaccante navigato in Serie C seppur sia un 2001. Si tratta di quel Spalluto che nella passata stagione ha messo a segno due reti in 21 gare fra campionato e Coppa Italia Serie C.

Il comunicato della Folgore Caratese

La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028, di Samuele Spalluto.

Attaccante classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui ha disputato il campionato Primavera 1, mettendo a referto 41 presenze, 10 gol e 10 assist. Nel corso della sua carriera ha poi vestito le maglie di Gubbio, Ternana, Novara, Monopoli, Trento, Legnago, Campobasso e Renate.

Tra i professionisti vanta oltre 120 presenze in Serie C, impreziosite da 19 gol e 6 assist.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Renate, collezionando 21 presenze e 2 gol".