Una vecchia conoscenza del calcio italiano giocherà in India fino al prossimo 31 maggio. Jonathas Cristian de Jesus, attaccante classe 1989 che ha vestito dal 2011 al 2015 le maglie di Brescia, Pescara, Latina e Torino, lascia lo Sharjah FC e gli Emirati Arabi e si trasferisce all'Odisha.

The club is thrilled to announce the signing of experienced Brazilian Centre-Forward Jonathas Cristian de Jesus ahead of the upcoming Hero ISL 2021-22 season. ✍🏻#OdishaFC #AmaTeamAmaGame #ANewDawn pic.twitter.com/pkIV8qXSPq

— Odisha FC (@OdishaFC) September 9, 2021