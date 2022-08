ufficiale Kalimuendo lascia il PSG e firma col Rennes. Contratto fino al 2027

Arnaud Kalimuendo lascia il Paris Saint-Germain a titolo definitivo e si trasferisce a Rennes in cambio di 25 milioni bonus compresi. Kalimuendo saluta quindi il club in cui è cresciuto calcisticamente, dopo due stagioni di prestito al Lens (21 gol in 65 presenze in tutte le competizioni), e firma un contratto di cinque anni.