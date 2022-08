UFFICIALE: Kasper Schmeichel è il nuovo portiere del Nizza. Lascia il Leicester dopo 11 anni

Adesso è ufficiale: Kasper Schmeichel è un nuovo giocatore del Nizza. Il portiere danese, figlio d'arte e campione d'Inghilterra nel miracolo Leicester con Ranieri, lascia le Foxes dopo 11 anni di militanza e si accasa a titolo definitivo nella squadra della Costa Azzurra che ha ufficializzato oggi anche Viti dall'Empoli. Di seguito il tweet del Leicester che annuncia la definizione del trasferimento e saluta Schmeichel, con tanto di ringraziamenti.

After 11 years with #lcfc, Kasper Schmeichel has joined Nice, ending his incredible spell with the Foxes 💙#ThankYouKasper

— Leicester City (@LCFC) August 3, 2022