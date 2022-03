ufficiale Kily Gonzalez non è più l'allenatore del Rosario. Fatale la sconfitta nel derby

Cristian Kily Gonzalez non è più l'allenatore del Rosario Central. Lo ha comunicato il club argentino poche ore dopo la sconfitta nel derby di Copa de la Liga contro il Newells Old Boys. L'ex esterno di Inter e Valencia era stato assunto a giugno 2020 ed è rimasto in panchina per 68 partite.