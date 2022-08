ufficiale Kiomourtzoglu all'Heart of Midlothian. Sfiderà la Fiorentina in Conference

vedi letture

Nuovo rinforzo per l'Heart of Midlothian, squadra che milita nel girone di Conference League della Fiorentina. Il club scozzese ha acquistato dall'Heracles Almelo il centrocampista tedesco Orestis Kiomourtzoglu, che con gli olandesi ha totalizzato 82 presenze, 4 gol e 1 assist. Il direttore sportivo Joe Savage ha esternato tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali: "Abbiamo dovuto essere pazienti, ma siamo tutti davvero felici che indosserà la nostra maglia. Ancora una volta devo ringraziare il consiglio di amministrazione per la fiducia e il sostegno in noi per portare questo club a un livello superiore".