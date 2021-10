ufficiale Kosovo, esonerato il CT Bernard Challandes. Fatale la sconfitta con la Georgia

Bernard Challandes non è più il Commissario Tecnico del Kosovo. Al tecnico svizzero sono state fatali le recenti sconfitte contro Svezia e Georgia. "In linea con i nostri obiettivi, abbiamo deciso di porre fine alla collaborazione con l'allenatore", ha dichiarato il presidente della Federcalcio kosovara, Agim Ademi. Ieri la Nazionale balcanica ha perso 2-1 in casa contro la Georgia e ora è ultimo nel Gruppo B di qualificazione Mondiale.