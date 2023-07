L'Anderlecht ha un nuovo portiere. Il club belga di Bruxelles ha infatti ufficializzato nelle scorse ore l'acquisto di Maxime Dupé, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Tolosa. Prima avventura lontano dalla Francia per l'estremo difensore classe 1993, che ha firmato un contratto della durata di due stagioni con il suo nuovo club.

Di seguito l'annuncio social dato dai bianco-malva per Dupe.

Say hi to our new number 1. 🇫🇷 Bienvenue en Belgique, Maxime Dupé. Plus d'infos sur https://t.co/k4mOlph7Rg. pic.twitter.com/F4iB0uY2Q9

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 18, 2023