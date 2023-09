ufficiale L'Everton cambia proprietario. Moshiri cede il 94,1% del club a 777 Partners

L'Everton ha una nuova proprietà: 777 Partners, come anticipato ad aprile da TMW , ha firmato un accordo con Farhad Moshiri per acquisire la sua intera quota di partecipazione, che rappresenta il 94,1% delle azioni del club.

Moshiri, azionista dal 2016 e azionista di maggioranza dal 2018, ha dichiarato: “La natura della proprietà e del sostentamento delle migliori squadre di calcio è cambiata in modo incommensurabile da quando ho investito per la prima volta nell’Everton, oltre sette anni fa. I più grandi club sono ora generalmente di proprietà di fondi di investimento, dotati di risorse adeguate.

Sono stato aperto riguardo alla necessità di apportare nuovi investimenti e completare il finanziamento per il nostro nuovo stadio a Bramley-Moore Dock, sulle rive del Mersey, che fino ad oggi ho prevalentemente finanziato. Ho parlato con diversi partner e ho considerato alcune opportunità potenziali. Tuttavia, attraverso le mie lunghe discussioni con 777, credo che siano loro i più adeguati per portare avanti il ​​nostro grande club, con tutti i vantaggi del loro modello di investimento.

777 Partners ha creato il 777 Football Group, che comprende attualmente il Genoa in Italia, il Vasco da Gama in Brasile, l'Hertha Berlino in Germania, lo Standard Liegi in Belgio, il Red Star in Francia, il Sivigllia in Spagna e il Melbourne Victory in Australia.

Josh Wander, fondatore e socio amministratore di 777 Partners, ha dichiarato: “Siamo davvero onorati dall'opportunità di entrare a far parte della famiglia Everton come proprietari del club e consideriamo un privilegio poter costruire sulla sua eredità e sui suoi valori orgogliosi. .

Il nostro obiettivo principale è lavorare con i tifosi e le parti interessate per sviluppare l'infrastruttura sportiva e commerciale per le squadre maschili e femminili, che fornirà risultati per le future generazioni di sostenitori dell'Everton. In questo contesto, ci impegniamo a collaborare con la comunità locale a lungo termine, lavorando su progetti importanti".