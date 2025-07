Ufficiale Adam Aznou sbarca in Premier: il talento lascia il Bayern Monaco e firma con l’Everton

Il giovane talento Adam Aznou si trasferisce dal Bayern Monaco all’Everton, club della Premier League inglese. Il terzino sinistro, classe 2005 e nazionale marocchino, lascia la Germania dopo tre anni dal suo arrivo nel 2022, nonostante un contratto che lo legava ai bavaresi fino a giugno 2027.

Aznou, considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio del Bayern, ha scelto di intraprendere una nuova avventura in Inghilterra con l’obiettivo di trovare maggiori opportunità in prima squadra e crescere in un contesto competitivo come quello della Premier League. Max Eberl, membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco per l’area sportiva, ha commentato così la partenza: "Ci dispiace non essere riusciti a proseguire il percorso con Adam. Il nostro obiettivo è quello di puntare sempre di più sui giovani talenti. Quest’anno, ad esempio, diversi giovani che hanno partecipato al Mondiale per Club si alleneranno regolarmente con la prima squadra. In generale, la porta è sempre aperta per chi dà il massimo ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi comuni e conquistarsi un posto stabile nella rosa professionistica".

Il trasferimento di Aznou rappresenta una perdita importante per il Bayern, ma conferma anche la crescente attrazione della Premier League per i giovani talenti europei. A 19 anni, il marocchino si prepara ora a una nuova sfida con la maglia dei Toffees, determinato a imporsi nel calcio d’élite.