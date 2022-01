ufficiale L'ex granata Jansson rinnova con il Brentford

vedi letture

Pontus Jansson, difensore svedese transitato anche in Italia al Torino, ha esteso per una stagione il suo accordo con il Brentford, squadra della quale è capitano. 30 anni, lo svedese veste la maglia dei bees dal 2019 e in questa stagione ha raccolto 21 presenze, segnando un gol.