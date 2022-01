ufficiale l'italiano Luca Savelloni vola a Malta: è il nuovo portiere del Birkirkara FC

Avventura a Malta per Luca Savelloni. Il portiere italiano con un passato fra Pescara, Rende, Gubbio e non solo è stato ufficializzato nella giornata di oggi come nuovo rinforzo del Birkirkara F.C