La colonia giapponese del Celtic perde un elemento. Attraverso i propri canali il club scozzese ha comunicato di aver ceduto Yosuke Ideguchi. Il centrocampista classe '96 torna in patria e va in prestito all'Avispa Fukuoka.

Yosuke Ideguchi has joined J.League side Avispa Fukuoka on a year-long loan from #CelticFC

Good luck, Yosuke! ūüćÄ pic.twitter.com/bJtKpE0a9I

‚ÄĒ Celtic Football Club (@CelticFC) February 7, 2023