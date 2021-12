UFFICIALE: Celtic Glasgow, triplo colpo dal Giappone. Ecco Maeda, Ideguchi e Hatate

Il Celtic Gasglow ha piazzato un triplo colpo dal Giappone tesserando Daizen Maeda, attaccante classe '97 dello Yokohama Marinos, Yosuke Ideguchi, centrocampista classe '96 del Gamba Osaka e Reo Hatate, esterno mancino classe '97 del Kawasaki Frontale. Gli ultimi due hanno firmato un contratto di quattro anni e mezzo, mentre per il primo si parla di un accordo a lungo termine senza però specificare la scadenza.

