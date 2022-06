Kiernan Dewsbury-Hall e il Leicester proseguiranno insieme. Il club inglese comunica il rinnovo di contratto del centrocampista, cresciuto nel settore giovanile delle Foxes, e affermatosi in Premier nelle ultime stagioni. Per il classe '98 nuovo contratto con scadenza 2027.

