ufficiale Leeds, dal Chelsea arriva Bate. Il centrocampista firma un contratto triennale

Innesto a centrocampo per il Leeds. Come informa il sito ufficiale del club, Marcelo Bielsa potrà contare su Lewis Bate per la prossima stagione. Il giovane centrocampista arriva dal Chelsea e ha firmato un contratto triennale con scadenza il 30 giugno 2024.