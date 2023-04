UFFICIALE: Leeds, firma su un nuovo contratto quinquennale per l'attaccante Harrison

Nuovo contratto con il Leeds United per uno dei riferimenti offensivi della squadra inglese, presieduta dall'italiano Radrizzani. L'esterno d'attacco Jack Harrison (26 anni) ha sottoscritto un nuovo accordo di durata quinquennale coi Whites fino al 30 giugno 2028.

