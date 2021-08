Il Leeds United ha annunciato il rinnovo di contratto di Patrick Bamford, attaccante classe '93 in forza al club dal 2018 e autore di 43 reti in 111 partite. Il calciatore ha firmato un quinquennale con il club di Elland Raod e resterà quindi nel club fino al 2026.

✍️ #LUFC is delighted to announce Patrick Bamford has signed a new contract to stay at Elland Road

