ufficiale Leeds United, salutano Gaetano Berardi e Pablo Hernandez

Il Leeds saluta due giocatori al termine della stagione: il club rende noto che Gaetano Berardi e Pablo Hernandez non proseguiranno la loro avventura con i peacocks. Berardi, 32 anni, noto al calcio italiano per aver vestito la maglia della Sampdoria, era arrivato al Leeds nel 2014 e in questi sette anni ha raccolto 156 presenze, conquistando la promozione in Premier League. Cinque anni e un totale di 168 presenze per Hernandez, 36 anni.