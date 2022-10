ufficiale Lens, Haise all'inglese. Il tecnico rinnova e diventa anche direttore generale

vedi letture

Il Lens rende noto con un comunicato ufficiale di aver rinnovato il contratto del tecnico Franck Haise fino al 2027 e non solo: il club ha deciso di promuoverlo ulteriormente, affidandogli un ruolo all'inglese e affidandogli anche la direzione generale. 51 anni, Haise è arrivato a Lens nel 2017 dapprima come tecnico della squadra B e dal febbraio 2020 promosso alla guida della prima squadra, riportata in Ligue 1 e attualmente quarta in classifica.