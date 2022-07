ufficiale Lione, accordo con lo Shakhtar per il prolungamento del prestito di Tete

vedi letture

Il Lione rende noto che è stato trovato l'accordo con lo Shakhtar Donetsk per il prolungamento del prestito di Tete fino al 30 giugno 2023. L'ala brasiliana è arrivata in Francia a fine marzo a seguito della guerra in Ucraina che ha permesso di aprire una finestra mercato ad hoc. 22 anni, nella sua breve parentesi Tete ha giocato 9 partite e segnato 2 reti in Ligue 1.