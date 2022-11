ufficiale Liverpool, Ben Doak ha firmato il primo contratto da professionista con i Reds

Ben Doak ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Liverpool. A comunicarlo sono proprio i Reds sul loro sito ufficiale, che spiegano come il 17enne abbia esordito in Carabao Cup contro il Derby County con la prima squadra e sia stato anche convocato da Klopp per il match di Premier League contro il Southampton.