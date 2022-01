UFFICIALE: Liverpool, colpo Luis Diaz dal Porto. Contratto a lungo termine e maglia numero 23

Colpo Luis Diaz per il Liverpool. I Reds hanno appena ufficializzato l'acquisto dell'esterno colombiano dal Porto. Il talento di 25 anni arriva a titolo definitivo, ha firmato un contratto "a lungo termine" e scelto la maglia numero 23.

Questo l'annuncio ufficiale del Liverpool, che specifica - come da prassi - che l'accordo è vincolato all'ottenimento del permesso di soggiorno da parte del calciatore:



We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ✍️😄 #VamosLuis

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022