ufficiale Lloris non giocherà più per la Francia. Il portiere: "Bisogna saper passare la mano"

Hugo Lloris, portiere del Tottenham e capitano della Francia, in un'intervista rilasciata a L'Equipe ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale: "Arriva un momento in cui bisogna saper passare la mano. Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che la Francia non è di nessuno, e tutti abbiamo modo di verificare che sia così. Io per primo penso che dietro la squadra è pronta per continuare e c'è anche un portiere pronto (Maignan, ndr)".