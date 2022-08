ufficiale Lorenzo Lucca è dell'Ajax. Si trasferisce in prestito con opzione d'acquisto

vedi letture

L'Ajax , attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Pisa per l'ingaggio dell'attaccante Lorenzo Lucca. Il giocatore italiano si trasferisce in prestito per una stagione, fino al 30 giugno 2023. Nell'accordo per l'Ajax è prevista un'opzione di acquisto.