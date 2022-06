ufficiale Lucas Leiva torna a casa. Lo riaccoglie il Gremio, che lo lanciò 15enne

Adesso è anche ufficiale: Lucas Leiva torna in patria, nel Gremio in cui ha mosso i primi passi verso il calcio dei grandi appena 15enne. Il club brasiliano ha ufficializzato l’arrivo a parametro zero del centrocampista ex Lazio (il suo contratto con i biancocelesti scade il 30 giugno) che prenderà la maglia numero 15 e ha firmato un contratto fino a dicembre 2023.