Kalvin Phillips è un nuovo giocatore del Manchester City. Dopo l'ufficialità del passaggio di Gabriel Jesus all'Arsenal, i Citizens annunciano sui loro canali l'arrivo del roccioso centrocampista dal Leeds. Il nazionale inglese ha firmato per sei stagioni.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩

Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL

— Manchester City (@ManCity) July 4, 2022