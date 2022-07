UFFICIALE: Manchester City, Ortega è il nuovo vice di Ederson fra i pali

Stefan Ortega sarà il vice di Ederson tra i pali del Manchester City. Il club ne annuncia l'acquisto con un comunicato ufficiale Accordo per tre stagioni per il portiere tedesco di origini spagnole, proveniente dall'Arminia Bielefeld.

We are pleased to announce the signing of goalkeeper Stefan Ortega Moreno on a three-year deal 🧤

Welcome to City, Stefan! 💙

Read more ⤵️

— Manchester City (@ManCity) July 1, 2022