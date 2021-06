UFFICIALE: Manchester City, rinnovo fino a giugno 2022 per il brasiliano Fernandinho

Rinnovo in casa Manchester City. Il club campione di Premier League con una nota ha comunicato il prolungamento di contratto di Fernandinho fino al giugno 2022.

𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟮! 🎉

We're delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club! 💙

Tap below for the full story! 📝

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) June 29, 2021