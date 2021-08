ufficiale Manchester City, Stones si lega al club fino al 2026

vedi letture

John Stones ha trovato l'accordo per il rinnovo col Manchester City per altre cinque stagioni. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Il centrale, 27 anni, è un giocatore dei citizens dall'estate 2016, trasferitosi dall'Everton per oltre 55 milioni di euro.