ufficiale Manchester United, accordo per l'acquisto a titolo definitivo di Lisandro Martinez

vedi letture

Il Manchester United comunica in via ufficiale l'accordo con l'Ajax per l'acquisto a titolo definitivo di Lisandro Martinez. Il tesseramento, come di consueto, è vincolato all'ottenimento da parte del difensore argentino della VISA e al superamento delle visite mediche coi Red Devils.

Lisandro Martinez firmerà un quinquennale e porterà nelle casse dei lancieri 55 milioni di euro più bonus, diventando il centrale argentino più caro di sempre ed entrando nella top 10 assoluta dei centrali più costosi (leggi QUI l'anticipazione di TMW in merito).