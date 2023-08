ufficiale Manchester United, addio a tre giovani. Uno solo lascia in prestito

Negli scorsi giorni il Manchester United ha completato le uscite di diversi giocatori giovani, registrati con la propria squadra Under 21. Quasi tutti sono stati ceduti a titolo definitivo, con un'unica eccezione rappresentata dal difensore centrale Will Fish (20 anni), prestato all'Hibernian in Scozia.

Oltre a lui, salutano altri due profili e lo fanno però definitivamente. Se ne va allo Sheffield Wednesday, in Championship, un altro centrale difensivo quale Di'Shon Bernard (22). È atteso da un futuro in seconda serie anche per il portiere Nathan Bishop (23), acquistato dal Sunderland con cui ha firmato un triennale.