ufficiale Manchester United, Ten Hag sarà il nuovo allenatore dal 1° luglio. Accordo fino al 2025

Erik ten Hag sarà l'allenatore del Manchester United a partire dal 1° luglio 2022. Ad annunciarlo sono gli stessi Red Devils con un comunicato ufficiale: "Il Manchester United è felice di annunciare Erik ten Hag come nuovo allenatore della prima squadra dal 1° luglio 2022 fino a giugno 2025, con l'opzione per prolungare ulteriormente il contratto".

L'accordo - si legge - sarà effettivo solamente al termine di questa stagione sportiva, che Ten Hag chiuderà regolarmente sulla panchina dell'Ajax, e resta come di consueto soggetto all'ottenimento del permesso di lavoro per risiedere in Inghilterra.