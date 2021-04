ufficiale Mighty Lions, preso l'uzbeko Akhmedov. Ha oltre cento presenze in nazionale

Odil Akhmedov (33) è uno dei simboli del calcio in Uzbekistan, tanto da aver vinto per ben sei volte il premio di giocatore dell'anno in patria. La sua lunga carriera, finora svoltasi nel paese natio, in Russia ed in Cina, continuerà in Estremo Oriente.

Il centrocampista ha firmato per il Cangzhou Mighty Lions, noto fino a qualche tempo fa come Shijiazhiang Everbright, appena ripescato nella massima serie dopo l'esclusione dello Jiangsu Suning campione in carica. Arriva dallo Shanghai SIPG.

Akhmedov vanta ben 105 presenze e 19 reti in nazionale, con la quale ha esordito addirittura nel 2007, nella gara contro Taipei Cinese.