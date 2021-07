ufficiale Monaco, acquistato Jakobs, campione d'Europa under 21 con la Germania

Rinforzo in vista per il Monaco. Dal Colonia arriva Ismail Jakobs (21), esterno sinistro a tutta fascia di nazionalità tedesca ma di origini senegalesi. Contratto quinquennale.

Jakobs si è recentemente laureato campione d'Europa con la Germania under 21. La squadra monegasca non potrà avvalersi da subito dalle sue prestazioni, visto che è stato convocato per i prossimi giochi olimpici.