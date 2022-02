ufficiale Montepellier, Mathias Suarez torna in patria. Prestito al Montevideo City

Il Montepellier ha annunciato sul proprio sito ufficiale la cessione in prestito di Mathías Suárez, terzino destro classe ‘95, al Montevideo City. Per l’uruguayano si tratta del secondo ritorno in patria da quando venne acquistato dal club francese nel gennaio 2019. Nel 2020 infatti Suarez vestì la maglia del Nacional Montevideo, sempre in prestito.