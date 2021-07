ufficiale Montpellier, si ritira a 43 anni il capitano Vitorino Hilton

A 43 anni Vitorino Hilton ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ad annunciarlo lo stesso giocatore tramite un post su Instagram. Difensore centrale brasiliano, chiude la sua carriera con 512 partite in Ligue 1, 57 in Super League svizzera e anche diverse presenze nelle coppe europee, fra cui 14 in Champions League. In carriera per lui 2 campionati francesi vinti, con Marsiglia e col Montpellier, dove ha speso le ultime 10 stagioni diventandone capitano.