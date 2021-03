ufficiale Montreal Impact, il dopo Henry è in casa. Promosso il vice Wilfied Nancy

Il Montreal Impact ha annunciato la nomina di Wilfried Nancy come nuovo tecnico dopo l’addio di Thierry Henry. Il neo allenatore è in forza al club canadese dal 2016 e in questi anni ha fatto da assistente ai vari tecnici che si sono avvicendati sulla panchina – da Mauro Biello ad Henry passando per Remi Garde e Wilmer Cabrera – e ora ha l’occasione di mettersi in gioco in prima persone.

“Sono molto felice e orgoglioso di accettare questa nuova sfida- ha spiegato Nancy al sito del club – Si tratta di qualcosa di speciale perché conosco questo club da quando sono arrivato qui a Montreal. Vorrei ringraziare Joey Saputo, Kevin Gilmore e Olivier Renard. Sono davvero molto entusiasta di questa sfida e spero di far progredire il team il più possibile. "