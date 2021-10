Francesco Moriero nuovo allenatore della Nazionale delle Maldive. Ne dà l'annuncio ufficiale Bassam Adeel Jaleel, presidente della Football Association of Maldives: "È un onore presentare il nostro nuovo ct, mister Francesco Moriero".

It’s an honor to introduce our new National senior Men’s Head Coach Mr. Francesco Moriero.

Welcome to the Maldives, Coach 🙏🏽 pic.twitter.com/arUxI2TtVJ

— Bassam Adeel Jaleel (@bassam_jaleeI) October 21, 2021