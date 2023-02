ufficiale Moussa Wagué è svincolato. L'ex Barça risolve il contratto con l'HNK Gorica

Moussa Wagué lascia la Croazia. Il terzino senegalese, classe 1998, ha risolto il suo contratto con l'HNK Gorica, dove era approdato in estate lasciando il Barcellona. L'ex giocatore di PAOK (qui subì un grave infortunio che fece temere per la carriera) e Nizza ora cerca una nuova squadra in vista della prossima stagione.