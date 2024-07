Ufficiale Al Barça aveva una clausola da 100 mln, ora è svincolato: Wagué lascia l'Anorthosis

La carriera di Moussa Wagué è stata alquanto strana. Esploso all'Eupen, in Belgio, nel 2018 viene acquistato dal Barcellona, che ci crede parecchio, al punto da inserire nel suo contratto una clausola di risoluzione a 100 milioni di euro. Quel valore, però, non ha mai dimostrato di meritarlo, dal momento che in blaugrana non s'impone mai e viene girato in prestito in giro, prima al Nizza e poi al PAOK.

Niente da fare, il difensore senegalese non conferma il potenziale che aveva mostrato anni prima in Belgio e il Barça lo molla definitivamente. E ora, dopo l'esperienza in Croazia all'HN Gorica, lo molla anche l'Anorthosis. Il sodalizio cipriota ha annunciato l'addio all'ex nazionale del Senegal, che ora si ritrova senza squadra.