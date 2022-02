ufficiale Muntari torna a giocare, tre anni dopo. L'ex Milan firma per gli Hearts of Oak

Sulley Muntari torna a giocare, dopo quasi tre anni. L'ex centrocampista di Udinese e Milan ha deciso di rimettere gli scarpini appesi al chiodo per giocare in patria. A 37 anni il giocatore si è legato agli Hearts of Oak. L'ultima sua esperienza è datata 2019, sei mesi all'Albacete nei quali ha giocato la miseria di 2 partite, per un totale di 70 minuti. L'ultima volta in campo il 7 aprile 2019, contro l'Alcorcon in una partita vinta per 0-1 grazie a un suo assist.