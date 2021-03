ufficiale New England Revolution, ecco il nazionale islandese Traustason

Colpo importante in attacco per i New England Revolution allenati da Bruce Arena. Dal Malmö arriva l'esterno l'islandese Arnor Ingvi Traustason (27), profilo di livello internazionale avendo giocato in patria, in Svezia, Norvegia, Austria e Grecia, oltre che per aver partecipato con la propria nazionale agli Europei 2016 ed ai Mondiali 2018. Contratto biennale con opzione per un ulteriore anno, vestirà la maglia numero 25.