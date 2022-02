ufficiale New England Revolution, ecco Jozy Altidore per l'attacco

vedi letture

Jozy Altidore è un nuovo giocatore del New England Revolution. L'attaccante, 32 anni, arriva da svincolato e ha firmato un contratto fino a tutta la stagione 2024. Il Toronto, suo ex club, si farà comunque carico di parte dell'ingaggio fino a tutto il 2023. Due volte giocatore statunitense nell'anno, Altidore ha speso buona parte della sua carriera nei migliori campionati europei, vestendo le maglie di Villarreal, Hull e Sunderland, per citare le più importanti.