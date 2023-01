UFFICIALE: Newcastle, completato il colpo Gordon. Circa 50 milioni di euro all'Everton

Ufficiale la conclusione di una delle telenovele di questo mercato invernale: l'esterno 22enne Anthony Gordon lascia l'Everton e lo fa a titolo definitivo. Il Newcastle ha comunicato la sua acquisizione e la firma su un contratto a lungo termine. Si stima che l'affare sia stato portato a termine per una cifra complessiva di circa 50 milioni di euro.

