Jamal Lewis saluta temporaneamente il Newcastle e si trasferisce in prestito al Watford. Il difensore 25enne ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2023-2024, con un diritto di riscatto a favore degli Hornets.

Il nordirlandese potrebbe già esordire il prossimo 5 agosto contro il Queens Park Rangers a Vicarage Road.

Questo l'annuncio ufficiale dei Magpies:



Best of luck at Vicarage Road, @Jamal_lewis1! 💪

— Newcastle United FC (@NUFC) July 27, 2023