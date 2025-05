Ufficiale A Barcellona arriva l'annuncio più atteso: il fenomeno Yamal ha rinnovato fino al 2031

vedi letture

Lamine Yamal e il Barcellona resteranno assieme fino al 2031. Il club catalano ha infatti annunciato la firma sul nuovo contratto del talento classe 2007 grande protagonista dell’ultima stagione dei blaugrana. Una firma arrivata questo pomeriggio alla presenza del presidente Joan Laporta, del vice Rafa Yuste e del direttore sportivo Deco.

“Il rinnovo di Lamine Yamal è una dimostrazione della solidità del progetto culer. La sua è un'apparizione come poche altre nel panorama calcistico mondiale, iniziata con l'esordio il 29 aprile 2023, quando aveva ancora appena 15 anni. Da quel giorno, il nativo di Rocafonda non ha fatto altro che crescere in statura, senza però perdere il suo stile divertente, coraggioso e disinvolto. - si legge sul comunicato ufficiale - Anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età, è già un giocatore chiave del Barcellona, fondamentale per la vittoria della tripletta di Liga, Coppa del Re e Supercoppa, e si è affermato come uno dei migliori calciatori al mondo. Perché non è solo un bel giocatore, ma anche un giocatore decisivo. Ha già collezionato 106 presenze in prima squadra e stabilito un numero pressoché infinito di record: dal più giovane marcatore nella storia della Liga, della Copa del Rey e della Supercoppa, al più giovane a superare le 100 presenze con il Barcellona, ​​tra molti altri.

Nella sua (finora) breve carriera da giocatore del Barcellona, ​​ha segnato 25 gol e fornito 34 assist, dimostrando non solo di essere capace di creare scompiglio nelle difese avversarie per sé stesso, ma che il più delle volte a trarne vantaggio sono i suoi compagni di squadra, con i quali ha creato sinergie che stanno già portando molta gioia ai Culers.

Spesso è Lamine Yamal ad accelerare l'azione trasformandola in gol. E lo ha fatto nei momenti e nelle partite più cruciali, brillando nei quattro Clásicos vinti in questa stagione e negli ottavi di finale della Champions League. Tutto questo, negli ultimi mesi, ha prodotto riconoscimenti individuali come il Golden Boy, il Kopa Trophy e il Laureus Award come miglior esordiente. Un elenco che dovrà essere aggiornato con il passare delle stagioni. E lo farà, almeno fino al 2031, difendendo i colori del suo Barça”.