Dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito al Norwich, Isaac Scott Hayden lascia di nuovo il Newcastle. Il mediano inglese (di origini giamaicane), classe 1995, si trasferisce in Belgio fino al 30 giugno 2024: ha firmato con lo Standard Liegi.

🤝 Wishing you the very best of luck for the season ahead, @IsaacHayden65.

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) September 5, 2023