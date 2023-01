Ufficializzato un rinnovo di contratto nel Newcastle, che blinda il primo giocatore arrivato sotto il nuovo corso della proprietà saudita. L'esperto difensore inglese Kieran Trippier, 32 anni, ha prolungato il proprio accorto con i Magpies fino al 30 giugno 2025.

🤝 @trippier2 🤝

We are delighted to announce that Kieran Trippier has extended his contract until the end of the 2024/25 season!

— Newcastle United FC (@NUFC) January 27, 2023