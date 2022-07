ufficiale Nizza, ingaggiato il 19enne Ilie. Operazione da 5 milioni di euro

Innesto per il Nizza. Come ha annunciato il sito ufficiale nella giornata di oggi, la formazione rossonera della Costa Azzurra ha reso noto l’ingaggio del 19enne Rares Ilie. L’esterno rumeno arriva a titolo definitivo per una cifra pari a 5 milioni di euro.